La Soluzione ♚ Ha Bruxelles per capitale La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BELGIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ha Bruxelles per capitale.

Curiosità su Ha bruxelles per capitale: La regione di bruxelles-capitale (région de bruxelles-capitale in francese, brussels hoofdstedelijk gewest in olandese, redjon d’ brussele in vallone,... Il Belgio (/'blo/; in olandese België; in francese Belgique; in tedesco Belgien), ufficialmente Regno del Belgio (in olandese: Koninkrijk België; in francese: Royaume de Belgique; in tedesco: Königreich Belgien), è uno Stato federale retto da una monarchia parlamentare. È uno Stato membro dell'Unione europea situato nell'Europa occidentale. Confina a nord con i Paesi Bassi, a est con la Germania e con il Lussemburgo, a sud e sud-ovest con la Francia e a nord-ovest si affaccia sul mare del Nord. Situato al confine tra l'Europa germanofona e l'area linguistica e culturale romanza, il Belgio è diviso in tre regioni. A settentrione le ...

