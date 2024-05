La Soluzione ♚ Biblico monte La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SINAI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Biblico monte. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Biblico monte: Racconto biblico descrive gli ebrei come ridotti in schiavitù e non come classe dominante dell'egitto. una possibile coincidenza tra il racconto biblico e la... La penisola del Sinai (in arabo , Shibh Jazirat Sina; in ebraico: , o più semplicemente il Sinai) è una penisola di forma triangolare del Medio Oriente, situata nell'Egitto nord-orientale; è l'unica parte del paese che si trova geograficamente in Asia, è delimitata ad est dal Deserto del Negev e dal golfo di Aqaba, a nord dal Mediterraneo, a ovest dal golfo e dal canale di Suez, a sud dal Mar Rosso.

