La Soluzione ♚ Il biblico monte della Trasfigurazione La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TABOR La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TABOR

Curiosità su Il biblico monte della trasfigurazione: Il Monte Tabor è una collina della Galilea, in Israele, che si eleva di circa 400 metri sulla pianura circostante, raggiungendo l'altezza massima di 588 m sul livello del mare. Tradizionalmente (oppure in alternativa il monte Hermon) viene identificato come l'"alto monte" sul quale, secondo i Vangeli, avvenne la trasfigurazione di Gesù.

Altre Definizioni con tabor; biblico; monte; trasfigurazione; Il biblico monte su cui ebbe luogo la Trasfigurazione; Il monte della Trasfigurazione; Monte sacro della Palestina; Il padre d un biblico Osea; Biblico monte che si eleva in Turchia; Personaggio biblico di cui Dio premiò religiosità e senso della giustizia; Monte sacro al dio Apollo; Il monte su cui stavano le Muse; Il monte su cui ebbe luogo la Trasfigurazione;