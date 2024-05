La Soluzione ♚ Una pelle commestibile La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COTENNA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una pelle commestibile. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una pelle commestibile: Originale non selezionata. pelle commestibile molto sottile e scura quando maturo edranol: originaria del guatemala. pelle fina, rugosa e verde scuro... Il culatello con cotenna, noto anche col nome di culatta o di culaccia, è un salume tipico dell'Emilia occidentale in special modo delle province di Parma e Piacenza. Pur essendo simile per molti aspetti al Culatello di Zibello, se ne discosta principalmente per il fatto che non è insaccato, ma sugnato come il prosciutto: un lato è coperto dalla cotenna, mentre sull'altro viene aggiunta la sugna.

