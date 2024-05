La Soluzione ♚ La località di uno storico schiaffo La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANAGNI . Ecco la soluzione verificata per la definizione La località di uno storico schiaffo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La localita di uno storico schiaffo: Papale. in particolare il nome di anagni è legato alle vicende di papa bonifacio viii e all'episodio noto come lo "schiaffo di anagni". anagni è situata su... Anagni è un comune italiano di 20 631 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. È nota come la città dei papi, per aver dato i natali a diversi pontefici (Gregorio IX, Alessandro IV, Bonifacio VIII) e per essere stata a lungo residenza e sede papale. In particolare il nome di Anagni è legato alle vicende di papa Bonifacio VIII e all'episodio noto come lo "schiaffo di Anagni".

