La Soluzione ♚ Lanciare con molta forza La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCAGLIARE .

Curiosità su Lanciare con molta forza: Sbucare fuori all'improvviso immobilizzando l'avversario. può inoltre lanciare dalla bocca un potente getto d'energia in grado di polverizzare ogni cosa... Il lancio del giavellotto, a volte definito anche tiro del giavellotto, è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera, in cui l'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile un attrezzo di forma affusolata fatto di metallo e fibra di vetro detto per l'appunto giavellotto.

