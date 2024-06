Lanciare con forza

: C. Il lancio del disco è uno sport antico. Il Discobolo di Mirone, la celeberrima scultura che ritrae un atleta che si appresta a scagliare il disco, risale al V secolo a. Il lancio del disco è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera in cui l'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile un attrezzo di forma lenticolare fatto di legno, con un'anima in metallo (il disco).

Italiano: Verbo: gettare via qualcosa lontano. Sillabazione: sca | glià | re. Pronuncia: IPA: /ska'are/ . Etimologia / Derivazione: forse deriva da scaglia . Sinonimi: buttare, gettare, lanciare, proiettare, sbattere, tirare, scaraventare. frantumare. slanciare. Parole derivate: scagliarsi, scagliato.