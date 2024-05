La Soluzione ♚ Andavano all arrembaggio La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIRATI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Andavano all arrembaggio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Andavano all arrembaggio: Dai fusti dei cannoni, si aprissero in due semisfere unite da catene che andavano a spezzare le alberature delle galee ottomane, oltrepassandole per attaccare... La pirateria è l'azione dei pirati, ovvero di coloro che compiono violenze o atti illegali in ambito nautico. Storicamente essi sono perlopiù marinai che assaltano, saccheggiano, derubano o affondano navi, spesso dopo aver abbandonato la precedente vita civile sui mercantili per scelta o per costrizione. L'attività è altrimenti nota con la locuzione "correre il mare", dal latino cursus (derivato da currere). La pirateria è antica quanto la navigazione, ma nella cultura popolare è riferita soprattutto ai secoli XVI-XIX (specie 1600 e 1700) ovvero alla pirateria nautica più documentata (segnatamente quella occidentale). Le aree ...

