SOLUZIONE: COSTA DEI PIRATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La regione comprendente gli Emirati Arabi Uniti" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La regione comprendente gli Emirati Arabi Uniti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Costa Dei Pirati? La zona conosciuta come Costa dei Pirati si trova lungo le acque che circondano gli Emirati Arabi Uniti, una regione del Vicino Oriente. Questa area è famosa per le attività piratesche che si sono sviluppate nel passato, creando un clima di insicurezza per le imbarcazioni che attraversavano quelle acque. La presenza di pirati ha influenzato le rotte marittime e le strategie di difesa dei paesi limitrofi. La storia di questa regione è intrisa di avventure e rischi legati al mare.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La regione comprendente gli Emirati Arabi Uniti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La regione comprendente gli Emirati Arabi Uniti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Costa Dei Pirati:

C Como O Otranto S Savona T Torino A Ancona D Domodossola E Empoli I Imola P Padova I Imola R Roma A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La regione comprendente gli Emirati Arabi Uniti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

