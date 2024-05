La Soluzione ♚ Ci andavano i re deposti

: ESILIO

Curiosità su Ci andavano i re deposti: Neanche in grecia le cose andavano meglio in quanto, tornato al potere il partito di trikoupis, il governo fu poi deposto nel 1901 in seguito ai moti... L'esilio è la lontananza, forzata o volontaria, dalla propria abitazione (vale a dire città, stato o nazione) a causa dell'esplicito rifiuto del permesso di farvi ritorno, se forzata, o per decisione propria, se volontaria. Si usa comunemente distinguere tra "esilio interno" (o "confino"), ovvero il reinsediamento forzato all'interno della propria nazione di residenza, e l'"esilio esterno", ovvero l'espulsione dal territorio della Patria con divieto di reingresso.

