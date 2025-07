Si usava per afferrare una nave nell arrembaggio nei cruciverba: la soluzione è Arpagone

ARPAGONE

Curiosità e Significato di Arpagone

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Arpagone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arpagone? L'arpa-gone è un termine che deriva dall'uso storico di un arpione, uno strumento impiegato per afferrare e catturare navi durante azioni di arrembaggio. In parole semplici, rappresenta un attrezzo o una tecnica di pesca o combattimento marittimo utilizzata per aggrappare le imbarcazioni nemiche. Chi conosce la storia marittima riconosce in questa parola un richiamo alle antiche strategie di guerra in mare.

Come si scrive la soluzione Arpagone

A Ancona

R Roma

P Padova

A Ancona

G Genova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O A R R T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORTORA" TORTORA

