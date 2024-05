La Soluzione ♚ Lo urlava il kamikaze gia La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BANZAI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo urlava il kamikaze gia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo urlava il kamikaze gia: urbana il kamikaze gia" La locuzione Diecimila anni è una esclamazione comune in numerose lingue e culture dell'Estremo Oriente, nata in Cina e poi diffusasi nei paesi limitrofi. Originariamente utilizzata come un augurio di "lunga vita" rivolto all'Imperatore, oggi è volta ad esprimere genericamente gioia, incoraggiamento o entusiasmo. In occidente è principalmente noto nella forma giapponese banzai (), ma trae la sua origine dall'antica espressione cinese wànsuì (Cinese tradizionale: ; Cinese semplificato: ; Pinyin: wànsuì). La stessa espressione è utilizzata in Corea, dove viene pronunciato manse (Hangul: ; Hanja: ) ed in Vietnam, nella forma ...

