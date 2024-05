La Soluzione ♚ Lo dice chi fa già qualcosa La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MOMENTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MOMENTO

Significato della soluzione per: Lo dice chi fa gia qualcosa Il termine momento indica in realtà due concetti matematici ben distinti, spesso utilizzati in fisica e nelle scienze applicate. Il termine è anche usato, in analogia, per riferirsi a quantità che non sono momenti in senso stretto, in accordo alle precedenti definizioni. Momento di un vettore – grandezza vettoriale dipendente da un vettore e dalla sua posizione relativa (per cui non esistono ordini), casi particolari sono: momento meccanico, M {\displaystyle \mathbf {M} } , detto anche momento vettore del second'ordine, che rappresenta il momento di una forza.

Altre Definizioni con momento; dice; qualcosa;