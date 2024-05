Lo è un negozio che ha già una buona clientela

Significato della soluzione per: Lo e un negozio che ha gia una buona clientela

Aggettivo

Cristiano Malgioglio (Ramacca, 23 aprile 1945) è un cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano. Apprezzato autore, durante la sua carriera ha scritto alcuni dei brani più noti della musica italiana, come ad esempio L'importante è finire (Premio Lunezia Antologia 2022), Ancora ancora ancora, Testarda io, Cocktail d'amore, Forte forte forte e Gelato al cioccolato. A partire dagli anni duemila, ha avviato anche una fortunata carriera televisiva, che l'ha visto cimentarsi come opinionista, concorrente e conduttore di vari programmi TV, sia in Rai che in Mediaset.

avviato m sing

(di veicolo ) che è stato messo in moto (senso figurato) (di attività o studio professionale) che è in auge

Voce verbale

avviato

participio passato di avviare

Sillabazione

av | vi | à | to

Pronuncia

IPA: /avvi'ato/

Etimologia / Derivazione

vedi avviare

Sinonimi

(di individuo) indirizzato, orientato, incanalato

indirizzato, orientato, incanalato (di lavoro) iniziato, incominciato, impostato, intrapreso

(senso figurato) (di studio professionale)attivo, prospero, fiorente

.

Contrari

(di lavoro, attività)terminato, concluso, finito

Parole derivate