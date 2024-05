La Soluzione ♚ Sport che insegna a difendersi La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : JUDO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Sport che insegna a difendersi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Sport che insegna a difendersi: Fratello carlos, che trasmisero poi la loro esperienza alla loro famiglia e ai loro allievi. la disciplina insegna come suo fondamento che una persona più... Il judo (, judo, via della cedevolezza) adattato anche come giudo o giudò, è un'arte marziale, uno sport da combattimento,un metodo di difesa personale e una filosofia giapponese formalmente nato in Giappone con la fondazione del Kodokan da parte del professor Jigoro Kano, nel 1882. I praticanti di tale disciplina sono denominati judoka (, judoka). Il judo è in seguito divenuto ufficialmente disciplina olimpica a Tokyo 1964 e ha rappresentato ai Giochi di Atene 2004 il secondo sport più universale con atleti da 98 diversi Paesi, mentre a Londra 2012 hanno partecipato 387 atleti da 135 diversi Paesi.

