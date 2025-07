Uno sport sul tatami nei cruciverba: la soluzione è Judo

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno sport sul tatami

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uno sport sul tatami' è 'Judo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

JUDO

Curiosità e Significato di Judo

Vuoi sapere di più su Judo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Judo.

Perché la soluzione è Judo? Judo è un'arte marziale giapponese che si pratica sul tatami, il tradizionale tappeto. Significa via della flessibilità ed enfatizza tecniche di proiezione e controllo, promuovendo rispetto e disciplina tra i praticanti. Nato come metodo di autodifesa, oggi è uno sport olimpico apprezzato in tutto il mondo. È molto più di una semplice disciplina: un cammino di crescita personale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativo ad uno sport in acquaLo sport al Roland GarrosLo sport del Roland GarrosLo sport praticato al Roland GarrosLo sport di Charlie Brown

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Judo

Se "Uno sport sul tatami" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

J Jolly

U Udine

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A S R O P I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIPARIO" SIPARIO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.