La Soluzione ♚ Un sottotetto utilizzabile La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SOLAIO .

Curiosità su Un sottotetto utilizzabile: Sale (non utilizzabili simultaneamente): al primo piano sala chiusole sala manci al secondo piano sala medievale sala wolkenstein nel sottotetto della platea... Un solaio è una struttura resistente bidimensionale piana a carico strutturale ortogonale che concorre alla sicurezza statica, ripartendo i carichi sulle travi perimetrali della struttura di elevazione di un edificio. La struttura portante del solaio può essere realizzata in legno, in calcestruzzo armato o in acciaio con l’eventuale presenza di altri materiali (ad esempio elementi in laterizio o pani di polistirolo), con funzione prevalente di alleggerimento.

