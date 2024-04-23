Un sottotetto con gli abbaini

Home / Soluzioni Cruciverba / Un sottotetto con gli abbaini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un sottotetto con gli abbaini' è 'Solaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOLAIO

Perché la soluzione è Solaio? Il solaio con gli abbaini rappresenta una struttura architettonica situata nella parte superiore di un edificio, spesso tra il tetto e le stanze sottostanti. Questa tipologia di solaio permette di creare uno spazio utile e può essere arricchita con aperture chiamate abbaini che migliorano l'illuminazione e la ventilazione del sottotetto. La presenza di questi elementi favorisce anche l'integrazione estetica con l'architettura dell'edificio, offrendo un aspetto più armonioso e funzionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sottotetto con gli abbaini". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un sottotetto con gli abbaini nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Solaio

Se la definizione "Un sottotetto con gli abbaini" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sottotetto con gli abbaini" conferma che la soluzione 'Solaio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Solaio

S Savona O Otranto L Livorno A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sottotetto con gli abbaini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Solaio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ripostiglio sotto il tettoStruttura a supporto di piani intermedi d edificioÈ opposto alla cantinaSottotettoSono illuminati dagli abbainiSoffitta sottotettoSi vedono da attici e abbainiSi vedono dagli abbaini