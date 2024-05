La Soluzione ♚ Vi sbarca chi va ad Atene La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIREO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Vi sbarca chi va ad Atene. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Vi sbarca chi va ad atene: Generali dati e artaferne. l'origine dello scontro va cercata nel sostegno militare che le poleis greche di atene ed eretria avevano fornito alle colonie elleniche... Il Pireo (in greco ea, Pireás; in greco antico: eae, Peiraiéus) è un comune greco dell'Attica situato a poco più di 8 km a sud-ovest del centro di Atene, con la quale è unito senza soluzione di continuità tramite una serie di sobborghi. Porto naturale con diverse insenature e porticcioli secondari, la sua importanza nell'economia dell'Attica e della Grecia si può rintracciare fin dall'antica Grecia. In particolare dal V secolo a.C., quando divenne il porto dell'Atene classica, contribuendo così alla sua crescita economica e militare. Si tratta del comune più popoloso dell'Attica dopo Atene, con una popolazione di 163 688 ...

Altre Definizioni con pireo; sbarca; atene;