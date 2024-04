La definizione e la soluzione di 6 lettere: Circolava ad Atene. DRACMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La dracma o dramma (in greco moderno aµ, plurale daµa) era il nome di una moneta dell'antica Grecia. Il nome è stato ripreso in Grecia dopo il 1832 per indicare la dracma greca, valuta rimasta in uso fino all'introduzione dell'euro. Il nome "dracma" deriva dal verbo dtt (dratto, "afferrare"). Inizialmente una dracma era un pugno di sei oboli, spiedi di metallo utilizzati come valuta fin dal 1100 a.C.

dracma ( approfondimento) f sing (pl.: dracme)

(storia) (numismatica) antica moneta greca una dracma dell'antica Grecia valeva in pratica 40 dollari statunitensi del 2010 (economia) unità monetaria della Grecia moderna, in vigore prima dell'entrata nell'euro

Sillabazione

dràc | ma

Etimologia / Derivazione

dal greco antico e moderno daµ da dssµa stringere

Varianti