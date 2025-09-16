Il principale porto della Grecia
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SOLUZIONE: PIREO
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Perché la soluzione è Pireo? Pireo è il porto più importante della Grecia, situato vicino ad Atene. È un punto di partenza fondamentale per molte rotte marittime e collega la terraferma alle isole del Mar Egeo. La sua storia risale a tempi antichi, quando serviva come porta d'accesso principale al paese. Oggi continua a essere un nodo strategico per il commercio e i viaggi, mantenendo il suo ruolo centrale nel panorama greco.
Il principale porto della Grecia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pireo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il principale porto della Grecia
- Risposta: PIREO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Pireo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il principale porto della Grecia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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