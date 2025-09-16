Il principale porto della Grecia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il principale porto della Grecia' è 'Pireo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIREO

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Perché la soluzione è Pireo? Pireo è il porto più importante della Grecia, situato vicino ad Atene. È un punto di partenza fondamentale per molte rotte marittime e collega la terraferma alle isole del Mar Egeo. La sua storia risale a tempi antichi, quando serviva come porta d'accesso principale al paese. Oggi continua a essere un nodo strategico per il commercio e i viaggi, mantenendo il suo ruolo centrale nel panorama greco.

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Il principale porto della Grecia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pireo

Per risolvere la definizione "Il principale porto della Grecia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pireo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il principale porto della Grecia

Il principale porto della Grecia Risposta: PIREO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

P Padova I Imola R Roma E Empoli O Otranto

La soluzione 'Pireo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il principale porto della Grecia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.