Poté rivederla Ulisse La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ITACA .

Curiosità su Pote rivederla ulisse: Perché, per quanto l'avesse quasi terminata, non aveva fatto in tempo a rivederla: i due però consegnarono il manoscritto all'imperatore, cosicché l'eneide... Itaca (in greco , Ithaki) è un'isola greca del mar Ionio appartenente all'arcipelago delle isole Ionie (anche detto Eptaneso). Dal punto di vista amministrativo è un comune della periferia delle Isole Ionie di 3231 abitanti al censimento 2011 e un'unità periferica composta dal solo comune omonimo. È universalmente nota per essere stata patria dell'eroe leggendario Ulisse, antico re dell'isola, le cui gesta sono descritte nel poema epico di Omero Odissea.

