La Soluzione ♚ L estrema parte del giorno La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SERA .

Curiosità su L estrema parte del giorno: Storica, riferiti ai partiti dell'epoca - il partito dell'estrema sinistra viene indicato come estrema sinistra storica o partito radicale storico, in modo... La sera (o serata) è una parte del giorno corrispondente all'ultimo quarto dell'ideale partizione delle 24 ore giornaliere. È la parte di giorno che intercorre tra il tramonto e la mezzanotte. Culturalmente, vi sono diverse interpretazioni sull'inizio e la fine della sera. In lingua inglese si segue il fenomeno naturale, indicando la sera come il periodo in cui la luce diurna diminuisce, collocata quindi tra il tardo pomeriggio, e il tramonto del sole, cui segue la notte.

