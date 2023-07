Due giorni prima di Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due giorni prima di Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ANTIVIGILIA

Significato/Curiosità : Due giorni prima di Natale

L'"antivigilia" si riferisce ai due giorni prima del Natale, ovvero il 23 dicembre. Questo termine è spesso utilizzato per indicare il periodo immediatamente precedente alla vigilia di Natale, che è tradizionalmente considerato un momento di attesa e preparazione per la festa. Durante l'antivigilia, molte persone si impegnano nelle ultime attività di acquisto dei regali, nella decorazione dell'albero di Natale e nella preparazione dei pasti festivi. È un momento di grande eccitazione e anticipazione, in cui si crea un'atmosfera speciale in attesa del momento magico della vigilia di Natale. L'antivigilia rappresenta un'occasione per concentrarsi sull'ultima fase dei preparativi e per condividere l'entusiasmo e l'amore per le festività imminenti.

Altre risposte alla domanda : Due giorni prima di Natale : giorni; prima; natale; Ricevere per più giorni ; Periodi di circa 730 giorni ; Auguri di questi giorni ; È formato da trecentosessantasei giorni ; Mobili rustici per soggiorni ; Vi venne progettata la prima bomba atomica; Fa prima alzare e poi sedere i tifosi; La prima ora; prima di nove e di sei; Si studia prima di iniziare un viaggio; Le conifere per il natale ; Villaggio natale di Virgilio; La città natale di Giovanni Battista Pergolesi; Finisce nei regali di natale ; La terra natale ;

Cerca altre Definizioni