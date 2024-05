La Soluzione ♚ I cavi dell albero maestro La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SARTIE . Ecco la soluzione verificata per la definizione I cavi dell albero maestro. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su I cavi dell albero maestro: D'acciaio che sostiene l'albero maestro[senza fonte]. ne fanno parte: sartie: cavi d'acciaio che sostengono l'albero maestro lateralmente, a dritta e... La sàrtia è la cima, o il cavo, utilizzata nelle imbarcazioni a vela per sorreggere l'albero (o gli alberi, a seconda del piano velico della barca). Generalmente ci si riferisce ad essa al plurale: sàrtie o sàrte (ant.) (e non sartìe) e in generale sartiame.

