La Soluzione ♚ Antico copricapo greco

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross: PETASO.

Curiosità su Antico copricapo greco: Il fez (più correttamente arbush) è un copricapo in feltro a forma di cappello cilindrico, solitamente rosso, e talvolta con una nappa attaccata alla... Il petaso (pron. pètaso) è un tipo di copricapo diffuso nella Grecia antica. Esso consisteva in un cappello a falde larghe ed era caratteristico di contadini e viaggiatori, in quanto indumento pensato per fornire protezione sia contro il sole che contro la pioggia. Inizialmente tipico della Macedonia, il petaso divenne accessorio comune in tutta la Grecia; il suo uso sopravvisse fin oltre l'età romana. Poteva essere di cuoio, di feltro o di paglia e spesso era fornito di sottogola. In particolare era il copricapo di Ermes. In latino era petasus e in greco ptas, da pet (stendo, spando).

