La Soluzione ♚ legomenon: espressione o parola che compare una sola volta nel testo in greco

: HAPAX

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Legomenon: espressione o parola che compare una sola volta nel testo in greco: dal greco pa eµe (hápax legómenon, "detto una volta sola"), è una forma linguistica (parola o espressione) che compare una sola volta nell'ambito... In linguistica e in filologia, un hapax legomenon (spesso anche solo hapax o, meno di frequente, apax; al plurale hapax legomena o hapax legomenoi), dal greco pa eµe (hápax legómenon, "detto una volta sola"), è una forma linguistica (parola o espressione) che compare una sola volta nell'ambito di un testo, di un autore o dell'intero sistema letterario di una lingua. Gli hapax sono dunque parole rare, il cui utilizzo in filologia può essere quello di aiutare gli studiosi nell'attribuzione della paternità di un testo: un manoscritto che contiene una parola adoperata altrove soltanto da un autore è probabilmente di quello stesso ...

Altre Definizioni con hapax; legomenon; espressione; parola; compare; sola; volta; testo; greco;