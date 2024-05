La Soluzione ♚ La e lunga in greco La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ETA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La e lunga in greco. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La e lunga in greco: lunga, la eta è traslitterata come <e> con il segno diacritico del macron anche per i testi nati in greco moderno. d'altra parte, il dittongo <e> è pronunciato... Euskadi Ta Askatasuna (lett. "Paese basco e libertà", pron. basca: [euskaði ta askatasuna]) anche nota con l'acronimo di ETA, fu un'organizzazione armata terroristica basco-nazionalista indipendentista con una fazione marxista-leninista, sciolta nel 2018, il cui scopo era l'indipendenza del popolo basco. Creata nel 1958 come associazione studentesca clandestina per sostenere l'indipendentismo basco, si accosterà alla lotta armata verso la metà degli anni 1960 per poi cessare la propria attività armata (ma non quella politica e di pacificazione del conflitto) il 20 ottobre 2011. L'ETA è stata responsabile dell'uccisione di oltre 800 ...

