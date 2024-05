La Soluzione ♚ Lo è uno che cova rancore La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ASTIOSO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo è uno che cova rancore. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo e uno che cova rancore: Doppiato in italiano da paolo marchese. il capitano archer cova rancore verso i vulcaniani che interferiscono nelle vicende terrestri ed hanno impedito... Stellina (Estrellita mía) è una telenovela argentina prodotta dalla Crustel S.A. e distribuita in Italia dalla Deltavision di Leandro Burgay e internazionalmente dalla Sony, che possiede attualmente i diritti della telenovela. È andata in onda su Retequattro nella stagione televisiva 1991/'92, in fascia mattutina. Tra gli anni novanta e anni 2000 la telenovela è stata trasmessa su numerose emittenti locali della penisola, al finire su Canale 21 e Vero Capri anche negli anni 2010. L'edizione italiana è curata dalla Videodelta (Torino), società di doppiaggio di proprietà dello stesso Burgay.

Altre Definizioni con astioso; cova; rancore;