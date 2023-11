La definizione e la soluzione di: Lo cova chi non sa perdonare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : RANCORE

Significato/Curiosita : Lo cova chi non sa perdonare

E insegnante della stessa classe. fer non riesce ad accettare la sua omosessualità, ma trova conforto in cova e julio, dei quali diventa grande amico... Il risentimento, chiamato anche rancore o amarezza, è un'emozione complessa e multistrato che è stata descritta come un misto di delusione, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo cova chi non sa perdonare : cova; perdonare; I covi per la cova ; Covi per la cova ; Fuoco che cova ; Lo cova chi non perdona; Le cova chi non perdona; Si chiede per farsi perdonare ; Carezza leziosa per farsi perdonare ; perdonare ; Incapaci di perdonare ;

