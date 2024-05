La Soluzione ♚ Ha per capitale Kabul La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AFGHANISTAN . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ha per capitale Kabul. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Ha per capitale kabul: Al mare di 652864 km² e di 40 099 460 abitanti stimati nel 2021, con capitale kabul. confina a ovest con l'iran, a sud e a est con il pakistan, a nord con... L'Afghanistan (AFI: /af'ganistan/, pronuncia tradizionale /afganis'tan/; anche trascritto come Afganistan in italiano) è uno Stato senza sbocco al mare di 652864 km² e di 40 099 460 abitanti stimati nel 2021, con capitale Kabul. Confina a ovest con l'Iran, a sud e a est con il Pakistan, a nord con il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan e con la Cina nella regione più a est della nazione attraverso il corridoio del Wakhan. Le lingue ufficiali del paese sono il dari e il pashtu. La situazione politica del paese è frammentata: il governo riconosciuto dalla quasi totalità del mondo è quello della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, ...

Altre Definizioni con afghanistan; capitale; kabul;