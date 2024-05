La Soluzione ♚ Nacque a Betlemme

: GESÙ

Curiosità su Nacque a betlemme: Se stai cercando l'omonimo moshav in galilea, vedi betlemme di galilea. betlemme (afi: /be'tlmme/; in arabo , bayti lamin, bayt lam... Gesù di Nazareth (in aramaico: (Yešua'); Betlemme, 7 a.C.-1 a.C. – Gerusalemme, 26-36) è il fondatore e la figura centrale del cristianesimo, religione che lo riconosce come il Cristo (Messia), figura ancora attesa dalla tradizione ebraica, e come Dio fatto uomo. Durante gli ultimi anni della sua vita, Gesù svolse l'attività di predicatore, guaritore ed esorcista in Galilea e nella provincia romana della Giudea, nella regione storica della Palestina. Gesù è un adattamento del nome aramaico (Yeshua in italiano Giosuè), che significa "Yahweh è salvezza" o "Yahweh salva". Secondo la tradizione cristiana, le principali fonti ...

