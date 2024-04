La Soluzione ♚ I Re che raggiunsero Betlemme

La soluzione di 4 lettere per la definizione: I Re che raggiunsero Betlemme. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MAGI

Curiosità su I re che raggiunsero betlemme: Hieronymus), noto anche come san girolamo, gerolamo o geronimo, (stridone, 347 – betlemme, 30 settembre 420) è stato un biblista, traduttore, teologo e monaco cristiano... Nella tradizione cristiana i Magi (singolare Magio) sono alcuni saggi astrologi che, secondo il Vangelo di Matteo (2,1-12), seguendo «il suo astro» giunsero da Oriente a Gerusalemme per adorare il bambino Gesù, il «re dei Giudei» che era nato. Gli storici e alcuni biblisti cristiani interpretano questo racconto evangelico come un particolare leggendario, mentre altri biblisti e il Magistero della Chiesa cattolica ne sostengono la veridicità. Il particolare ha comunque avuto una straordinaria fortuna artistica, in special modo nelle rappresentazioni della natività e del presepe. Il racconto evangelico li descrive in maniera estremamente ...

