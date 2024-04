La Soluzione ♚ Vi nacque Petrarca

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AREZZO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Vi nacque petrarca: Disambiguazione – "petrarca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi petrarca (disambigua). francesco petrarca (arezzo, 20 luglio 1304 –... Arezzo () è un comune italiano di 96 386 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. Fu sede della più antica università della Toscana, e una delle prime in Europa, ed è nota per il crocifisso di Cimabue all'interno della chiesa di San Domenico e per la Giostra del Saracino.

Altre Definizioni con arezzo; nacque; petrarca;