La Soluzione ♚ Lasciare per distrazione La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DIMENTICARE .

Curiosità su Lasciare per distrazione: Raiot - armi di distrazione di massa è stato un programma televisivo italiano a carattere satirico e di argomento politico ideato e condotto da sabina... Per dimenticare è una canzone scritta e registrata dagli Zero Assoluto, resa disponibile per il download digitale e per l'airplay radiofonico a partire dal 1º maggio 2009. Il singolo è uscito in contemporanea con Sotto una pioggia di parole - Appunti disordinati di un disco, diario del tour che il duo romano ha tenuto. Per dimenticare segna il ritorno sulle scene degli Zero Assoluto, dopo due anni di assenza. Nel 2010 il brano è stato usato come colonna sonora per due film: Scusa Ma Ti Voglio Sposare e Letters to Juliet.

