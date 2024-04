La Soluzione ♚ Lasciare indifeso La definizione e la soluzione di 9 lettere: Lasciare indifeso. SGUARNIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lasciare indifeso: Le invasioni barbariche (dal 164 al 476) costituirono un periodo ininterrotto di scorrerie all'interno dei confini dell'Impero Romano fino alla caduta della sua parte occidentale. Furono condotte inizialmente per fini di saccheggio e bottino da genti armate, appartenenti alle popolazioni che gravitavano lungo le frontiere settentrionali (Pitti, Caledoni e Sassoni in Britannia). Le invasioni delle tribù germaniche di Frisi, Sassoni, Franchi, Alemanni, Burgundi, Marcomanni, Quadi, Lugi, Vandali, Iutungi, Gepidi e Goti, le tribù daciche dei Carpi, quelle sarmatiche di Iazigi, Roxolani ed Alani, oltre a Bastarni, Sciti, Borani, Eruli ed Unni ... Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Le invasioni barbariche (dal 164 al 476) costituirono un periodo ininterrotto di scorrerie all'interno dei confini dell'Impero Romano fino alla caduta della sua parte occidentale. Furono condotte inizialmente per fini di saccheggio e bottino da genti armate, appartenenti alle popolazioni che gravitavano lungo le frontiere settentrionali (Pitti, Caledoni e Sassoni in Britannia). Le invasioni delle tribù germaniche di Frisi, Sassoni, Franchi, Alemanni, Burgundi, Marcomanni, Quadi, Lugi, Vandali, Iutungi, Gepidi e Goti, le tribù daciche dei Carpi, quelle sarmatiche di Iazigi, Roxolani ed Alani, oltre a Bastarni, Sciti, Borani, Eruli ed Unni ... sguarnire (vai alla coniugazione) rimuovere le guarnizioni (marina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione sguar | nì | re Pronuncia IPA: /zgwar'nire/ Etimologia / Derivazione deriva da s- e guarnire Sinonimi impoverire, spogliare

(militare) disarmare, indebolire, sfornire, sprovvedere, smantellare

disarmare, indebolire, sfornire, sprovvedere, smantellare ( per estensione ) privare

privare (marina) disarmare Contrari guarnire, ornare, decorare

Sinonimi impoverire, spogliare
(militare) disarmare, indebolire, sfornire, sprovvedere, smantellare
(per estensione) privare
(marina) disarmare Contrari guarnire, ornare, decorare
(militare) difendere, proteggere Parole derivate guarnito

SGUARNIRE

