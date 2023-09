Tanto scadenti da lasciare insoddisfatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tanto scadenti da lasciare insoddisfatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEDIOCRI

Significato/Curiosita : Tanto scadenti da lasciare insoddisfatti

