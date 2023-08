Le strade da non lasciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le strade da non lasciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MAESTRE

Significato/Curiosità : Le strade da non lasciare

Le "strade da non lasciare" sono quelle esperienze di vita, valori o principi fondamentali che dovrebbero essere sempre seguiti o mantenuti. Sono percorsi che ci definiscono come individui e che non dovrebbero essere abbandonati, indipendentemente dalle difficoltà o dalle tentazioni che possiamo incontrare lungo il cammino. Queste strade possono essere legate a relazioni significative, passione per una professione, autenticità o integrità personale. Allo stesso modo, le "maestre" sono persone o mentori che hanno avuto un impatto positivo sul nostro sviluppo e che ci hanno insegnato preziose lezioni. Riconoscere e rispettare queste strade e maestre può aiutarci a mantenere una direzione positiva nella nostra vita e raggiungere una crescita significativa.

