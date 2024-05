La Soluzione ♚ Dolce con il buco La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CIAMBELLA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Dolce con il buco. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Dolce con il buco: Ciambella senza buco comune nella zona emiliana (a ferrara è la brazadèla, a modena è il bensòun). questa ciambella veniva consumata con accompagnamento... La ciambella è un dolce di forma toroidale; per estensione il termine si usa in generale anche per indicare tutte le preparazioni alimentari con la medesima forma. Può essere di piccole dimensioni (come i doughnut) o avere la dimensione di una torta, in questo caso costituisce il "ciambellone". In Romagna, tuttavia, viene chiamato ciambella un dolce a forma di panetto e privo di foro centrale.

