La Soluzione ♚ Si dice di corda non tesa

: LENTA

Curiosità su Si dice di corda non tesa: Pressione su una sorta di grilletto chiamato chiave oppure, nei modelli più antichi, abbassando un piolo. la corda veniva tesa grazie a un meccanismo... Lenta (Lenta in piemontese) è un comune italiano di 795 abitanti della provincia di Vercelli in Piemonte.

