La definizione e la soluzione di: Si dice di corda poco tesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Guisa di scorpion la punta armava; "sì che la coda non possa far male" (qui è virgilio che parla); là v'era 'l petto, la coda rivolse, / e quella tesa, come...

Lenta (Lenta in piemontese) è un comune italiano di 795 abitanti della provincia di Vercelli in Piemonte.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

lenta f sing

femminile singolare di lento

Sillabazione

lèn | ta

Pronuncia

IPA: /'lnta/

Etimologia / Derivazione

vedi lento