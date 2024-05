La Soluzione ♚ Una contea inglese

: NORFOLK

Curiosità su Una contea inglese: Le contee dell'inghilterra (in inglese: counties) si distinguono tra: 83 contee con funzioni di governo locale, che rappresentano una suddivisione amministrativa... Norfolk (pronuncia [nrfk]) è una contea dell'Inghilterra orientale; si affaccia a nord e a est sul Mare del Nord, confina a sud con la contea di Suffolk e a ovest con il Cambridgeshire. Nel 2002 aveva una popolazione di 802 766 abitanti, mentre nel 2019 era arrivata a 907 760. Il capoluogo è Norwich. Le tradizionali risorse economiche sono la pesca, in particolare di crostacei, l'allevamento (suini) e l'agricoltura (in prevalenza cereali, barbabietole da zucchero, frutta, ortaggi). È più recente il turismo balneare. L'attuale duca è Edward Fitzalan-Howard, XVIII duca di Norfolk, che detiene anche il titolo di primo pari d'Inghilterra.

