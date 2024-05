La Soluzione ♚ La Terra con Asmara

: ERITREA

Curiosità su La terra con asmara: Anche la posizione lontana dalla capitale (580 km a sud-est di asmara). i tre aeroporti principali del paese sono l'aeroporto internazionale di asmara, l'aeroporto... L'Eritrea (in tigrino: , Ertra), ufficialmente Stato di Eritrea, è uno Stato che si trova nella parte settentrionale del Corno d'Africa, confinante con il Sudan a ovest, con l'Etiopia a sud e con il Gibuti a sud-est. L'est ed il nord-est del Paese possiedono una lunga linea costiera sul Mar Rosso direttamente di fronte ad Arabia Saudita e Yemen. Sono parte dell'Eritrea l'arcipelago delle isole Dahlak e alcune isole a ridosso delle isole Hanish. L'Eritrea è uno Stato multilingue e multiculturale, con due religioni prevalenti (islam sunnita e Chiesa ortodossa eritrea) e nove gruppi etnici. Fu creata come entità politica nel 1890 con il ...

