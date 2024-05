La Soluzione ♚ La Terra di Asmara

: ERITREA

Curiosità su La terra di asmara: 1947 ad asmara esce il settimanale ityopya, bilingue, con articoli in amarico ed in arabo, che uscirà fino al 1991. dal 23 luglio 1954 ad asmara esce il... L'Eritrea (in tigrino: , Ertra), ufficialmente Stato di Eritrea, è uno Stato che si trova nella parte settentrionale del Corno d'Africa, confinante con il Sudan a ovest, con l'Etiopia a sud e con il Gibuti a sud-est. L'est ed il nord-est del Paese possiedono una lunga linea costiera sul Mar Rosso direttamente di fronte ad Arabia Saudita e Yemen. Sono parte dell'Eritrea l'arcipelago delle isole Dahlak e alcune isole a ridosso delle isole Hanish. L'Eritrea è uno Stato multilingue e multiculturale, con due religioni prevalenti (islam sunnita e Chiesa ortodossa eritrea) e nove gruppi etnici. Fu creata come entità politica nel 1890 con il ...

