La Soluzione ♚ Si stampa per terra

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ORMA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Si stampa per terra: Miliardo di azioni prima del summit della terra che si terrà dal 14 al 16 maggio 2012 a rio de janeiro in brasile per sensibilizzare i governi che parteciperanno... Orma – impronta di piede umano o zampa di animale lasciata sul terreno Orma – popolazione africana stanziata nel bacino del fiume Tana, in Kenya Lingua orma – lingua del popolo Orma, varietà della lingua oromo Francisco Mariano de Orma (1777-1841) – politico e rivoluzionario argentino Adolfo Orma (1863-1947) – politico e avvocato argentino, ministro delle opere pubbliche ORMA – acronimo di Ocean Racing Multihull Association 2517 Orma – asteroide della fascia principale

