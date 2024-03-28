La Nazione con Asmara

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Nazione con Asmara' è 'Eritrea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERITREA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Nazione con Asmara" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Nazione con Asmara". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Eritrea? L'Eritrea è un paese situato nell'Africa orientale, conosciuto anche come la Nazione con Asmara, la sua capitale. Il suo nome deriva dal mare Rosso, che bagna le sue coste. Ricca di storia e cultura, questa terra ospita paesaggi spettacolari e una popolazione fiera delle proprie origini. L'indipendenza conquistata dopo una lunga lotta ha rafforzato il senso di identità nazionale e di appartenenza.

La soluzione associata alla definizione "La Nazione con Asmara" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Nazione con Asmara" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Eritrea:

E Empoli R Roma I Imola T Torino R Roma E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Nazione con Asmara" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

