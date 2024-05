La Soluzione ♚ Un segno di presagio che se è buono fa sperare bene

: AUSPICIO

Curiosità su Un segno di presagio che se e buono fa sperare bene: Per poi tracciare una via con le fiamme e sparire nel vento. attoniti, tutti accolgono il segno come un presagio favorevole ed enea cinge aceste d'alloro... Auspicio o augurio, la pratica divinatoria degli àuguri o àuspici, antichi sacerdoti Romani, da cui si traevano appunto gli augùri o auspìci Ornitomanzia, il più celebre tipo di auspicio, cioè la pratica divinatoria basata sull'interpretazione del volo degli uccelli Auspicio di Toul, vescovo e scrittore ecclesiastico del V secolo

