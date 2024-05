La Soluzione ♚ Presagio di bene

: AUGURIO

Curiosità su Presagio di bene: Dio, all'angelo, al bene e alla verità. nel linguaggio poetico e letterario, il termine "demone" è usato talvolta col significato di "diavolo" o "demonio"... L'àugure (dal latino augur, all'accusativo augurem) era un sacerdote dell'antica Roma che aveva il compito di interpretare la volontà degli dèi osservando il volo degli uccelli, a partire dalla loro tipologia, dalla direzione del loro volo, dal fatto che volassero da soli o in gruppo e dal tipo di versi che emettevano. Questa figura era già nota alla cultura etrusca, come dimostra la Tomba degli Àuguri a Tarquinia, e a quella greca. L'àugure aveva un bastone ricurvo a forma di punto interrogativo: il lituo. La loro carica era a vita ed erano molto venerati, al punto che per chi li offendeva era prevista la pena di morte.

