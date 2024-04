La Soluzione ♚ Buono per servizi turistici

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COUPON

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Buono per servizi turistici: Viene emesso per la prestazione di servizi inerenti al trasporto aereo o di superficie, di servizi turistici a terra di inclusive tour, per la locazione... Una obbligazione zero-coupon, nota anche come obbligazione senza cedole, è un'obbligazione venduta sotto la pari il cui valore nominale viene ripagato al momento della maturità del titolo. A differenza delle obbligazioni ordinarie, non prevede il pagamento periodico di interessi o le cosiddette cedole (in inglese coupon) e il suo rendimento è dato esclusivamente dalla differenza del costo al momento dell'acquisto e il suo valore nominale pagato alla scadenza. Esempi di obbligazioni senza cedole sono i Treasury bill statunitensi o i buoni ordinari del tesoro italiani. Il rendimento (lordo/netto) è pari a r = ...

