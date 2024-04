La Soluzione ♚ Buono del Tesoro Poliennale

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Buono del Tesoro Poliennale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BTP

Curiosità su Buono del tesoro poliennale: Il buono del tesoro poliennale (btp) rappresenta un titolo di debito, un'obbligazione a medio-lungo termine, emesso dal dipartimento del tesoro italiano... Il buono del tesoro poliennale (BTP) rappresenta un titolo di debito, un'obbligazione a medio-lungo termine, emesso dal Dipartimento del tesoro italiano, con scadenza superiore all'anno solare.

